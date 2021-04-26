Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала себе

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є українською телеведучою, яка прославилася завдяки проекту "Ревізор". Зараз красуня активно веде соціальні мережі, розповідаючи українцям правила етикету. Не забуває дівчина показувати фото зі звичайного життя, як було цього разу.

Фреймут сиділа в шовковій сукні на дивані, демонструючи ніжки в розрізі вбрання. Волосся Оля залишила розпущеним, а очі закрила.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже фото Оля опублікувала в сторіс Instagram, де немає подібних функцій,але зазвичай зірку без компліментів не залишають: "Оля,ви мій еталон, приклад вихованості і культури, естетична краса".

Ми писали, що відома телеведуча, головний "ревізор" і "панночка" України Ольга Фреймут з'явилася в дуже несподіваній компанії.

Ольга на фото позувала в блакитній напівпрозорій блузці з квіточками і червоних розкльошених штанях. А її знайомий репер - в чорній об'ємній футболці і спортивних штанях.

Ольга написала, що подружилася з репером, і побажала українцям мати хороших друзів.

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