Мама Дана Балана Людмила зачарувала публіку незвичайним сміливим образом, виклавши фото в соцмережу

Як повідомляє Politeka.net, Людмила Балан - зіркова матуся молдавського музиканта Дана Балана. Жінка просто підкорила українського глядача, коли з'явилася на шоу "Голос країни". Вона зібрала величезну аудиторію в своєму Instagram, де тепер часто радує публіку яскравими фото і відео. Так, нещодавно мама Люда виклала в мережу яскраве фото, на якому з'явилася в сміливому і дуже яскравому образі.

Як видно, Людмила відображена на сцені серед красивих декорацій і усипаного конфетті пола. Перед камерою красуня з'явилася в чарівному образі - на ній коротеньке червоне плаття в білий горошок з пишним подолом. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру і стрункі ніжки жінки. Її довге волосся випрямлені і розпущені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка, вона дивиться прямо в об'єктив.

У підписі до кадру Людмила Балан написала: "Прекрасна неділя для всього світу! Дружба, щастя, Надія, мир і любов". Користувачі тут же почали обговорювати новий знімок красуні, захоплюючись її дівочим образом і засинаючи компліментами в коментарях до фото. "Найкраща", "З Вербною неділею, неймовірна жінка! Завжди радуєте нас! Обожнюю Вас!", "Мила Людмила, ви просто красуня! З Вербною неділею Вас! Здоров'я, щастя, тепла Вашому дому", "Ніщо не сяє яскравіше", "Цей погляд заслуговує оплесків", "Посмішка на мільйон доларів", - пишуть користувачі.

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