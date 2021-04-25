У мережі з'явилося нове фото Дана Балана, яке викликало занепокоєння фанатів

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій молдавському музиканту Дану Балану шанувальники опублікували незвичайне фото артиста, на якому можна побачити, як він схуд. Зовнішній вигляд кумира викликав хвилювання серед шанувальників, артиста тут же почали направляти в спортзал і радити, чим треба харчуватися.

Як видно, на новому фото Дан зображений на прогулянці, куди вийшов в простому образі – на ньому темні джинси і сіра футболка з цікавим принтом, а Свій образ він доповнив стильними сонцезахисними окулярами. У підписі до кадру наводять цитату Балана: "коли ви дивитеся в дзеркало, знаходите, будь ласка, самого себе, забудьте про всі ці інфлюенсери, це все ілюзія... Спробуйте знайти свою особистість і не втратити її".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нову фотографію молдавського артиста, багато відзначили, що Дан сильно схуд останнім часом. "Ух, красунчик, любо подивитися. А зараз - худий жахливо, терміново в зал!", "Добре сказав, і правильно помічено", "Так він з Тіною чи це гра?", "Красунчик Дан", "такий класний", "Який гарний", "Тут був накачаний, а зараз худий, йому не йде, гойдайся Дан!",- пишуть користувачі в коментарях до фото.

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