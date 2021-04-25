Ектор Хіменес-Браво з "МастерШеф" показав себе на прогулянці по пляжу

Як пише Politeka.net, ресторатор Хіменес-Браво не тільки публікує в соціальних мережах цікаві рецепти, але і показує кадри з особистого життя. За красенем стежать сотні тисяч українців і Ектор намагається їх не розчаровувати.

Цього разу Хіменес-Браво опублікував фотографію з конем, з яким гуляв по пляжу. На першому фото Ектор був у сорочці, капелюшку і окулярах. На другому вже тільки в штанях, демонструючи ефектну фігуру. Красунчик показав ще кілька фото з фотосесії з твариною.

"Залишайте в коментарях смайлик з вашою улюбленою твариною",-написав Хіменес-Браво.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Superstar", "Красиво", "дуже люблю конячок, собак", " дуже люблю коней.Леви і тигри, пантери.. моя любов..", "Найпрекрасніші живі істоти, які створила природа - це коні, обожнюю".

Ми писали, що Ектор Хіменес-Браво і Ольга Мартиновська з "МастерШеф" вирішили поєднати свої таланти і вміння, щоб створити кулінарний шедевр.

Суддя проекту і ресторатор Хіменес-Браво опублікував свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, як вони з колегою "чаклують" над дивовижною паскою.

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