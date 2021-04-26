Співачка Настя Каменських разом з чоловіком Потапом зважилася на зайву демонстрацію почуттів на публіці

Як відомо, кілька тижнів тому Настя вирушила до Мексики на затяжний "дівич-вечір", щоб відновити сили і прийти до тями після втрати батька і хвороби. Зірка заявила, що потребує перезавантаження і має намір навіть зняти реаліті-шоу, втім, заради зйомок зірка навіть покинула чоловіка.

Настя поставила артиста перед фактом, що полетить у відпустку тільки з дівчатами, що обурило самого Потапа. Проте, люблячий чоловік зробив Насті сюрприз і через пару тижнів прилетів до неї, чим підкорив мережу. Кадри з особистих зустрічей і навіть зі спальні спантеличили фанатів, адже на публіку таке виставляти не прийнято.

"Як же я давно цю ніч чекав,» - сказано в підписі під роликом.

Ось що відповідають фанати:

"Коли у Насті вже буде дитина скільки ж їй ходить в дівках....невже потап не може не продуктивний:' (; народна мудрість каже: щастя має бути тихим... не напоказ...; Ну в ліжку, це взагалі вже! Чекаємо продовження!; Трохи шкода що на показ ви свої почуття виставляли....; Така кішка красива Настя і без дітей вже адже потрібно😢; ви супер".

Також раніше у себе в мікроблозі в Instagram 33-річна зірка опублікувала свіже відео, в якому показала свій виступ на сцені "Вечірнього Кварталу". Каменських виконала свою пісню" Почуття", ще раз розповівши глядачам і шанувальникам про те, що у неї на серці.

"🤍Коли ми любимо, ми розквітаємо 🌸 і на душі завжди весна. Вже 14 Травня ви зможете почути не тільки цю, але й інші пісні з мого нового альбому «червоне вино» 🍷 це дуже чуттєва і емоційно глибока історія про кожну жінку. Вірю, що вона пробудить у вас найпрекрасніші відтінки почуттів", - йдеться у підписі до кадрів.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"