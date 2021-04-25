Американська телезірка Опра Вінфрі поділилася враженнями від свого резонансного інтерв'ю з британськими монархами

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка Опра Вінфрі, яка за свою кар'єру взяла тисячі інтерв'ю зі знаменитостями, в розмові з телеведучою Ненсі О'делл зізналася, що була вражена відвертістю принца Гаррі і Меган Маркл. Як відомо, інтерв'ю монархів викликало резонанс і прогриміло на весь світ. За словами Опри, вона сама була шокована висловлюваннями пари, особливо на адресу британської королівської сім'ї.

"Я не очікувала, що вони вирішуватимуться на звинувачення королівської сім'ї в расизмі", - зізналася телеведуча. За її словами, це по-справжньому шокувало. Також Вінфрі зазначила, що Гаррі і Меган переслідували тільки одну мету, погодившись на інтерв'ю – це максимально правдиво розповісти їх історію.

Телезірка не приховує, що зазвичай перед кожним інтерв'ю особисто говорить зі своїми героями, але з герцогами Сассекськими цієї особистої розмови без камер не відбулося. Правда, вона написала їм, щоб дізнатися, які у них наміри, тоді і з'ясувалося, що принц Гаррі і його дружина "хочуть правди". "Причина, по якій це інтерв'ю було таким сильним - це коли у вас є хтось, хто бажає бути таким же відкритим, вразливим і правдивим, якими були вони", - поділилася враженнями Опра.

Нагадаємо, Скандал після інтерв'ю Маркл і принца Гаррі не вщухає, нові деталі: "члени королівської сім'ї відправили...".

Як повідомляла Politeka, Принц Гаррі висунув нову вимогу родині після скандального інтерв'ю Меган Маркл: "Не відступить, поки не...".

Також Politeka писала, Біограф принцеси Діани зловив Меган Маркл на нахабному обмані, скандальні подробиці: "Була помічена з...".