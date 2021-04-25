Півфіналіст шоу "Холостячка", ведучий заходів Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, показав, як поводиться зі своєю коханою

Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина у фіналі зупинила свій вибір на коміку Олександрі Еллерті, передає Politeka.net. Після завершення проєкту півфіналіст Андрій Рибак став заново будувати стосунки зі своєю дівчиною Аліною.

Завдяки шоу Рибак став популярнішим і тепер в якості блогера набрав у себе в Instagram 225 тисяч користувачів мережі, з якими регулярно ділиться кумедними відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Цього разу ведучий заходів поділився жартівливим роликом, на якому проявив жорсткість, відмовивши своїй коханій красуні в поцілунку. На відео пара сиділа в машині, а коли Аліна виходила, вона потягнулася, щоб поцілувати бойфренда, у відповідь той підставив руку і відсторонив дівчину.

"Все, не треба цих телячих ніжностей. Пока, все", - вимовив Рибак, трохи скривившись.

Коли кохана вийшла, Андрій включив романтичну пісню.

"Мужики теж люди! @egorkaship, від душі!",- написав Рибак.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

"😂Дуже сумніваюся, що мій чоловік такий "люди"😏", " воно знущається, а дівчині як? Правильно Ксюха зробила, що Еллерта вибрала, розумниця!!!", "Хахахахаха це НАЙКАЩЕЕЕ😂 😂 😂 👏", "взагалі не зрозуміла😮", "а дівчині неприємно", "акторство вищого рівня😂", "нам подобається більше другий варіант мужика😄".

Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".

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