Найскандальніша з учасниць "Холостяка", яка бореться за серце Михайла Заливако, Юлія Зайка відповіла на особисті запитання фанатів

Одна з найбільш пам'ятних учасниць нового сезону проекту Юлія "Зайка" вирішила відповісти на найпопулярніші питання фанатів. Оскільки дівчина отримала популярність завдяки своїй ексцентричній поведінці, уникати злих коментарів Юлія також не стала.

«Як ти думаєш, якщо Міша зараз себе так веде на проекті, то і в шлюбі він теж бабієм буде?",- пишуть шанувальники. На що Юлія відповіла: «не ображайте Мішу, він хороший».

"Ти звичайно найдивніша учасниця, як ти взагалі вижила в цьому житті?» - запитують хейтеры. Юлія не стала злитися:"ви навіть не уявляєте, наскільки прикольна у мене життя завдяки цьому".

"Що ти відчувала, коли Міша тебе проводжав?",- запитали найважливіше шанувальники. Приховувати емоції дівчина не стала: "важко було повірити, що він хоче мене відпустити. Не усвідомлювала, що відбувається».

"Чому Міша пішов з підписок?"- також помітили цікаву деталь фанати. "Міша, Повернись!» - жартівливо підмітила дівчина.

Ранеше Юля працювала на заводах у Польщі і брала участь у конкурсах краси. Завдяки костюму зайця, в якому Юлія прийшла на знайомство з Михайлом, дівчина отримала прізвисько Зайка. Тепер вона відома, як Юлія "Зайка" Бельченко. У новому ефірі дівчина розповіла про себе досить особисте і це не тільки засмутило саму дівчину, але і спантеличило самого Холостяка.

Адже повну правду про себе Юлія так і не розповіла. Більш того, вона повинна була покинути проект, але лише завдяки умовлянням залишилася, хоча спочатку у Михайла для дівчини троянди не було.

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