Популярна співачка Тіна Кароль показалася перед фотографом в кокетливій сукні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль завжди відрізнялася відмінним почуттям смаку і уславилася як "ікона стилю". Зірка велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу. А нещодавно на фан-сторінці, присвяченій зірці, опублікували чарівне архівне фото молодої артистки, яку багато хто пам'ятає за красивими чуттєвими піснями.

На архівному фото Тіна ще зовсім юна, тільки на початку свого творчого шляху. Вона весело позує фотографу, стоячи в натовпі людей, і склавши руки на боках. Перед камерою красуня з'явилася в кокетливій червоній сукні з білими горошками цікавого фасону, яке підкреслило пружні форми зірки. Її довге світле волосся розпущене і м'якими локонами спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка.

У підписі до кадру говориться: "після якої пісні ви дізналися про Тіну?". Користувачі тут же почали активно обговорювати архівне фото Кароль, засинаючи її компліментами і згадуючи її перші пісні, які всім запам'яталися. "Ніченька", "I feel good" на Новій хвилі", "Така красива", "Нова хвиля. А просто про Тіну ще на караоке на Майдані і в екваторі", "Напевно, "Выше облаков". Давно це було", "До Тіни любов з першого погляду, на Новій хвилі 2005 року. І стала скрізь її шукати, щоб послухати її голос і виконання пісень", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Тіна Кароль в шкіряних ботфортах ошелешила вульгарною витівкою на камеру: "Та вже, засвербіло".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль розпласталася на столі перед Дорофєєвою, задерши ніжки вище голови: "Хочете спільний трек?".

Також Politeka писала, Казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: "Це реально подарунок небес".