Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе і розповіла про красиві руки

Як пише Politeka.net, Марина Боржемська обожнює спорт і пропагує здоровий спосіб життя. Красуня стала тренером" Зважені та щасливі", а також веде соціальні мережі, де розповідає секрети спортивної краси.

Цього разу Марина вирішила поділиться порадами для рук. Красуня стояла в спортзалі, взявшись за тренажер для рук.

"ЯК ЗРОБИТИ ГАРНІ РУКИ

Як тренувати руки, щоб не соромитися оголяти плечі, гордо носити майки і безрукавки.

Головне - навантажувати м'язи потрібно регулярно. Звичайно, не 7 днів в тиждень проводити в спортзалі в обнімку з гантелями. Досить 2-3 тренувань з обтяженням. Але в інші дні рукам потрібно забезпечити функціональне навантаження: серія віджимань, щоденна планка, пограти з дитиною в м'яч.

Пропоную комплекс вправ для рук:

Ноги на ширині плечей. Взяти утяжелитель від 1 до 3 кг (в залежності від рівня вашої фізичної підготовки). Піднімати утяжелитель до рівня підборіддя, згинаючи руки в ліктях", - поділилась зірка під фотографією.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Сильний ангел", "дістаючи свої гантелі", "так, з верхом треба попрацювати мені, спасибі за пост", "Доброго дня! Підкажіть будь ласка якщо є діастаз чи можна робити підтягування?", "Марина, спасибі велике за рекомендацією і вправи! Час верху приділяю, ручки дуже здорово підтягнулися, але на жаль я отримала розтягнення зв'язки. Зараз мучуся з болем в лопатці і тимчасово не тренуюся взагалі, так як вся права сторона віднімається від болю. Дуже сумую за тренуванням, але на жаль. Сподіваюся, що скоро відновлюсь"

Ми писали, що фітнес-тренер Марина Боржемська (в минулому Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" похвалилася відмінною фізичною формою.

У себе в Instagram красуня опублікувала атмосферне фото. 41-річна Марина лежала на підлозі, закривши очі від задоволення. Виглядала вона щасливою і задоволеною. Її обличчя блищало.

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