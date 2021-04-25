Співачка Настя Каменських показала яскраві фото з відпочинку в теплих краях

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно зірка вирушила до Мексики, де знімає власне реаліті-шоу "Дівчатка рулять", звідки раз у раз виставляє яскраві фотографії та відео. А нещодавно до коханої приєднався і Потап.

На нових фото з теплих країв, які Настя показала в соцмережі, її можна побачити в яскравому сонячному образі. Як видно, на прогулянку зірка вийшла у вогненно-жовтій блузі з дрібним квітковим принтом, під якою, судячи з усього, Немає бюстгальтера. Свій образ красуня доповнила великим чорним капелюхом, її кучері розпущені і недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу, тільки загадкова посмішка.

У підписі до публікації Каменських написала: "Напрямок: щастя". А шанувальники тут же почали активно обговорювати знімки, засинаючи зірку компліментами в коментарях до фотографій. "Сонячна", "Сонячна Настя", "Яскрава і позитивна", "Просто супер", "Красуня", "Чарівна", "Настя, твоя щирість просто вражає! Сонячний чоловічок, нехай тобі світить сонечко в будь-якій ситуації!", "Кучерів на віях не вистачає", "Богиня", - пишуть в коментарях до фото.

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