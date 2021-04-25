Відома актриса Моніка Беллуччі показала новий образ для глянцю
Як пише Politeka.net, 56-річна актриса багато років радує своєю красою світову громадськість. Не дивлячись на вік, Моніка і зараз виглядає так, що позаздрять багато молодих. Красуня веде блог в соціальній мережі Instagram, де за нею стежать мільйони фанатів.
Цього разу Моніка опублікувала знімок обкладинки журналу Madame Figaro Paris. Красуня була в блузі, гудзики якої розстебнула,. а також чорних шортиках. Беллуччі посміхалася, зачаровуючи красою.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Мені дуже подобається твій пост!", "ЧУДОВА", "Королева Белла красива", " Муза різних поколінь. Обожнюю твій стиль і елегантність"," найкрасивіша жінка в світі", " просто приголомшлива жінка!", "Боже мій. Просто красиво".
Ми писали, що відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі постала в спокусливому образі, розбурхавши уми фанатів.
Для знімка Моніка одягла тонку шовкову маєчку з ажурною вставкою на тонких бретелях без білизни, і спідницю-міді в коричневу клітку з розрізом. Антураж фону-ретро-стиль, обдерті шпалери, старі вікна, книги...
Нагадаємо, Моніка Беллуччі розкрила халат, вразивши формами в мереживному боді
А ще Politeka писала, що 56-річна Моніка Беллуччі в легкій сукні з розрізом показала, що ще ого-го
Також Politeka повідомляла, що 56-річна Беллуччі в прозорій сукні довела, що краса не підвладна віку