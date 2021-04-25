Телеведучий Григорій Решетник показав миле фото з трьома синами на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який веде проект "Холостяк" і вів "Холостячку" на телеканалі СТБ, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно зірковий телеведучий показав у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому позує разом з трьома синами на відпочинку на Мальдівах.

На новому фото щасливе сімейство відображено на прогулянці серед густої екзотичної зелені. Григорій разом з трьома синами спокійно крокують по доріжці, поки мама їх фотографує. Всі троє у відповідних пляжних нарядах, а наймолодший в колясці, яку везе телеведучий. Виглядає вони дуже мило і дружно.

У підписі до кадру Решетник поділився, що йому не просто бути батьком трьох синів. "Breakfast Time. Бути татом трьох хлопців нелегко тим, що ти постійно справляти враження експерта з усіх їхніх питань – мене часто рятує фантазія. Найголовніше робити розумний вигляд", - розповів Григорій. А користувачі тут же почали активно обговорювати його нове фото, засинаючи компліментами в коментарях до публікації. "Такий Ваня великий", "Головне завдання батьків працювати фантазією", "Яке тепле і красиве фото", "Так, тато авторитет для своїх синів", "Яка краса", "Гриша, бажаємо вам наздогнати сім'ю Бекхемів", "Такі милі всі", "Дуже красиве фото", - пишуть фанати.

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