Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україною" в 2018 році, показала свою красу в провокаційному образі
Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала головною красунею України в 2018 році. Дівчина бере активну участь в зйомках, в яких не соромиться показати свою розкішну фігуру при мінімумі одягу. Образи Гузь публікує в Instagram, де за нею стежать майже 100 тисяч фанатів.
Цього разу Леоніла показала, як відпочивала в закладі. Дівчина була в піджаку, який вирішила розстебнути. На столику можна побачити чашку з напоєм, а в руці сигарету.
"Настрій", - написала Леоніла.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Лео", "Діва", "релаксуючий настрій", "мрія".
На другому фото дівчина стояла в нижній білизні перед дзеркалом. Красуня знімала себе на телефон, демонструючи свою фігуру, завдяки чому заслужила компліменти від користувачів:
"Спокуслива принцеса", "ви випадково закинули", "це прекрасно".
Ми писали, що відома українська модель Леоніла Гузь вразила кадрами з відпочинку.
На свіжому знімку Гузь була відображена під час відпочинку. На тлі виднілися пальми, а її шкіра отримала ніжний загар, який свідчить про тривале перебування на сонці.
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