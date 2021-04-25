У Мережу потрапило незвичайне архівне фото співачки і справжньої легенди естради Софії Ротару

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару завжди була знатною красунею, вона стала справжньою легендою естради з мільйонами шанувальників по всьому світу. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артистці, де користувачі обмінюються її знімками. Так, нещодавно на одній з таких сторінок опублікували архівне фото, на якому зірка ще молода.

На знімку Софія Михайлівна відображена на сірому тлі, вона стоїть в сумній позі, склавши руки ніби в молитві. Перед камерою зірка з'явилася в довгій чорній сукні, яка красиво лягла на тендітну фігуру молодої дівчини. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки сумний вигляд.

У підписі до кадру говориться: "Нескінченно прекрасна, чарівна, витончена Софія Михайлівна". Користувачі тут же почали активно обговорювати архівне фото Ротару, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Роки пройшли повз нашу незрівнянну Софію Ротару!", "Яка струнка і красива", "Ностальгія. Ніжність. Молодість", "Як я любила Сонечку в цій чорній сукні!", "Дуже красива, але і дуже сумна! Здоров'я і благополуччя дивовижних днів!", "Яка мила!",- пишуть фанати в коментарях.

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