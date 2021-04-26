Відома телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати квартиру батьків.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є дуже популярною українською телеведучою з Хмельницького. Красуня не часто показує себе з минулого життя, але в цей раз зірка вирішила зробити цілу екскурсію по квартирі батьків, де народилася і виросла.
"Я прийшла в свій рідний під'їзд. Зараз вам покажу, де я народилася і виросла", - сказала Леся, заходячи в ліфт.
"Добрий вечір тобі, пане господарю. Здоров. Кеша. Так, стіночка. Глянь, яка краса", - показала Нікітюк спочатку хвилястого папужки, а потім стінку і своє фото в рамці.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Позитив з "Время и Стекло" підтвердив чутки про розлучення з подружкою Каменських, були разом 15 років: "Нам треба поговорити з…"
Булітко з "Дизель шоу" у весільній сукні засипали привітаннями: "Яка ж гарненька"
В українців хочуть забирати спадщину, що відомо про нові правила: "Потрібно буде оплачувати..."
"Дизель шоу" екстрено скасовує концерти, розкрита причина: "Дорогі глядачі..."
"Вид з балкона. Шикарний", - вийшла Леся на балкон і продемонструвала вулиці Хмельницького.
"Ось такий дизайн-проект. Мама забрала постери, які висіли на магазинах, коли я була обличчям якоїсь фірми одягу і повісила тут",-розповіла історію телеведуча і показала себе на постері.
"В кухні. Свята вечеря. Мама-Кет вишила рушник", - показала зірка на кухні прикраса.
"Якщо хтось не знає, це покривало називається дивандек. А це тигрова ковдра-Китайська. Дуже хороше", - розповіла Леся про диван.
"Я в дитинстві дуже любила лазити в сервант. Тут всякі чашечки, батина заначка", - сказала Леся, підійшовши до стінки.
"Четвертий клас, А ну знайдіть швиденько найкрасивішу дівчинку. Ось вона", - показала Нікітюк фотоальбом.
"Важать на стіні фотографії молодих батьків. Мама-Кет, 18 років їй тут. Іван, тато мій. Які гарні У мене батьки", - похвалилася телеведуча.
"За що я ненавиділа цю квартиру. Так за цю погану столярку. Двері, які ніколи не закриваються", - зізналася Леся.
"Вид з кухні. Може комусь сподобається і хтось нарешті викупить цю квартиру. Ріелторів прохання не турбувати. Телефонуйте на пряму-власнику", - показала Леся Хмельницький, після чого красуня підсумувала екскурсію Селфі в під'їзді.
Нагадаємо, Нікітюк навідалася до батьків і провела захисний "ритуал", кадри
А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк відчинила сорочку і показала, як схудла до літа
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк показала, як приміряє різні образи, покрутивши перед камерою п'ятою точкою