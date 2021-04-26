Відома телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати квартиру батьків.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є дуже популярною українською телеведучою з Хмельницького. Красуня не часто показує себе з минулого життя, але в цей раз зірка вирішила зробити цілу екскурсію по квартирі батьків, де народилася і виросла.

"Я прийшла в свій рідний під'їзд. Зараз вам покажу, де я народилася і виросла", - сказала Леся, заходячи в ліфт.

"Добрий вечір тобі, пане господарю. Здоров. Кеша. Так, стіночка. Глянь, яка краса", - показала Нікітюк спочатку хвилястого папужки, а потім стінку і своє фото в рамці.

"Вид з балкона. Шикарний", - вийшла Леся на балкон і продемонструвала вулиці Хмельницького.

"Ось такий дизайн-проект. Мама забрала постери, які висіли на магазинах, коли я була обличчям якоїсь фірми одягу і повісила тут",-розповіла історію телеведуча і показала себе на постері.

"В кухні. Свята вечеря. Мама-Кет вишила рушник", - показала зірка на кухні прикраса.

"Якщо хтось не знає, це покривало називається дивандек. А це тигрова ковдра-Китайська. Дуже хороше", - розповіла Леся про диван.

"Я в дитинстві дуже любила лазити в сервант. Тут всякі чашечки, батина заначка", - сказала Леся, підійшовши до стінки.

"Четвертий клас, А ну знайдіть швиденько найкрасивішу дівчинку. Ось вона", - показала Нікітюк фотоальбом.

"Важать на стіні фотографії молодих батьків. Мама-Кет, 18 років їй тут. Іван, тато мій. Які гарні У мене батьки", - похвалилася телеведуча.

"За що я ненавиділа цю квартиру. Так за цю погану столярку. Двері, які ніколи не закриваються", - зізналася Леся.

"Вид з кухні. Може комусь сподобається і хтось нарешті викупить цю квартиру. Ріелторів прохання не турбувати. Телефонуйте на пряму-власнику", - показала Леся Хмельницький, після чого красуня підсумувала екскурсію Селфі в під'їзді.

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