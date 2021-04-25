Відома українська співачка Ірина Білик у 2015 році стала мамою вдруге

Співачка, продюсер і фотограф Аслан Ахмадов одружилися кілька років тому, а зараз пара виховує сина, Табріза, пише Politeka.net. Хлопчик з'явився на світ завдяки сурогатній матері.

Артистка хвалиться своїм малюком у себе на сторінці в Instagram, але також у хлопчика є власний аккаунт.

Так, кілька годин тому на сторінці хлопчика з'явився знімок, де він з дівчиною свого старшого брата Гліба, Алісою, сидить на маленькому квадроциклі. Табріз пив сік і тримав в руках іграшковий пістолет.

"Вирішили з Алісою стати гангстерами", - написано в повідомленні.

За п'ять годин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

"Прикольні 😁", " 😎 ми круті😎", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на початку квітня Ірина Білик відсвяткувала 51-ий день народження. Однією з вітаючих стала телеведуча Катя Осадча, яка у своєму сторіс згадала архівне фото. На знімку Ірина Білик позувала з молодшим сином, Табризом, а поруч з ними стояли старший син зірки - Гліб Оверчук зі своєю коханою, Алісою.

Зазначимо, свого першого сина Білик народила в 1999 році від моделі Андрія Оверчука. Тільки користувачі мережі помітили якусь схожість хлопця зі співаком Андрієм Кузьменко (Кузьма Скрябін):

"А Гліб чимось дуже схожий на Кузьму, разюче!!! Дуже красиві діти!!! 😍 😍 😍 😍 😍 ", "Люди, син реально схожий на Кузьму!".

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