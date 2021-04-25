Актриса і співачка Дженніфер Лопес у прозорій сукні влаштувала фотосесію на підлозі

Популярна виконавиця щодня показує в сторі, як прямує у справах, тренується в спортзалі або ж доглядає за своєю шкірою, про яку так сильно турбується. Щоб мати можливість виглядати не гірше 30-річних красунь, 51-річна модель не дає собі розслабитися ні на день.

На представлених кадрах прославлена співачка без найменшої скромності підкреслила свої головні достоїнства. Ідеальний загар, підтягнута шкіра і акуратні форми. У провокативній позі прямо на підлозі Лопес задерла ногу вгору і підкреслила привабливість тим самим завдяки одному лише руху.

Чорне прозоре плаття з сітчастої тканини, а також відсутність білизни надали Лопес грайливості. Розпущене волосся і макіяж доповнили образ дикої левиці, посилюючи враження. При таких кадрах досить складно сказати, що зірці і правда більше 50 років.

Також сама Лопес нещодавно показала фігуру на пляжі в зручних нарядах, не позбавлених смаку і елегантності, але в той же час без зайвого гламуру. Спочатку знаменитість покуражилася в чорному комбінезоні з відкитими плечима і привабливим декольте, накинувши на плечі коротеньку білу сорочку.

"Вічна краса"; "ця посмішка"; " Мені подобається, Яка ти завжди чесна🤯"; "красива всередині і зовні";" найдорогоцінніша посмішка на світі";" Ти виглядаєш приголомшливо, просто ідеально🤍";" красиво 😍 ангели не старіють";" я ридаю, як ти прекрасна, Джей Ло";" клянуся, Ти ангел + вампір😍", - відповіли на перетворення в мережі.

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