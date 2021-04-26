Дочка відомої української актриси, зірки "Квартал 95" Олени Кравець Марія пококетувала на публіку, як доросла
18-річна дочка української гумористки Марія Кравець вирішила не відставати від своєї зіркової матері і також стати популярною.
Дівчина ще три роки тому вирвалася з батьківського гніздечка і намагається бути самостійною. Вона вже встигла спробувати себе в моделінгу, також Маша активно веде сторінку в Instagram, на яку підписані майже 17 тисяч осіб, передає Politeka.net
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Дівчина показала своє юне личко крупним планом і густе шовковисте волосся, не забувши пококетувати з публікою. Вона пікантно приспустила махровий халатик з одного плеча і злегка засвітила нижню білизну.
Потрібно сказати, що з віком Марія все більше стає схожою на свою відому маму.
"Як справи?",- невинно запитала дівчина у своїх фоловерів.
"Вау Машка",
"Машаааа, це 🔥 🔥 🔥 ",
"Все ок а у тебе як справи машуля😘", - пишуть в мережі.
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