Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася перед фіналом шоу "Голос" в простому образі

Як відомо, в реальному житті співачка практично ніколи не фарбується і завжди намагається не привертати увагу до себе. Під час роботи і відпочинку артистка не завдає макіяж і вважає за краще носити не брендовий, а звичайний одяг.

Перед початком зйомок фіналу шоу "Голос" зірка з'явилася у вузьких джинсах, червоних човниках на шпильці і теплому бежевому кардигані. Причому волосся зірки були зав'язані в звичайних хвіст, а сама вона позувала без макіяжу, підкорюючи тим самим фанатів.

"Фантіна зустрічає Тіночку на Голосі💜 Ну що спробуємо і порвемо сьогодні всіх?🔥 😜 "- сказано в підписі до відео.

Деякі були стурбовані виглядом Тіни на вулиці, яка виглядала помітно втомленою:

"Удачі! За Тіну 🙌) нехай все пройде найкращим чином; а що з Тіною, враження що вона добу не спала, кардиган величезний, втомлений вигляд. Пора на відпочинок...🤭 ; В житті вона ще краще ніж на екрані і мені вона сподобалася як себе вела в Ліпсінк батле; яка красива жінка, Тіночка! Просто принадність😍; кохана❤; серце радо, і в нормі весь тиск мій, а то всі з поцілунком відразу лізуть, ну нахаби, що чорно вороняче 😳», - пишуть фанати у відповідь.

Нагадаємо, кілька днів тому Тіна Кароль розповіла, як сильно скучила за концертами, по тому, як пісня оживає в моменті. І щоб компенсувати факт того, що вже більше року через карантин вона не може давати нормально концерти, зірка вирішила зробити незвичайний студійний запис в стилі Live performance.

"Це звук мого серця", - каже Тіна Кароль про свою роботу з новим альбомом на закритому заході. З цього приводу на фан-акаунті з'явився ролик з презентації, на якому Тіна в чорному костюмі з відкритим декольте позує перед екрано.

"Щиро дякую кожному за вкладену працю, за частинку своєї уваги...", - цитують Кароль шанувальники.

Нагадавши, Кароль "втратила" сукню на сцені і потрапила під народний гнів: "Обман, скрізь обман".

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