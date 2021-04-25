Відома співачка Анастасія Приходько, яка в таємниці народила свого одномісячного малюка

Як передає Politeka.net, миле фото іспольнітельніца розмістила в мережі Instagram.

Анастасія Приходько стала мамою втретє. Місяць тому вона народила сина, причому всю вагітність артистка ретельно приховувала.

І ось 25 квітня на Вербну неділю Настя вирішила познайомити публіку зі своїм сином, розповівши деталі його народження.

"Привіт! Мене звуть Лука Олександрович і в цей чудовий день дуже хочу привітати вас з Вербною Воскресінням ! А ще я народився рівно місяць тому і у мене теж сьогодні свято:)) розповім трохи про себе🙌 точніше не я, а моя мама😉», - написала знаменитість.

Приходько повідомила, що народився її синок в День СБУ України 25 березня ввечері о 19:23 з вагою 3:830 і зростом 55 см.

"Їю я добре, з моменту народження набрав вже 1.200 і виріс на 5см😍 я дуже намагаюся дати мамі поспати, але іноді о 3 годині ночі хочу на ручки і нічого з цим вдіяти не можу🙌❤️Ну, а від себе хочу додати, друзі, всім Божого благословення🙏 нехай небеса зберігають ваші сім'ї», - зазначила знаменитість.

Також вона показала зворушливе фото новонародженого зі спини.

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