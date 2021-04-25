Дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), продюсер Ірина Демічева, звернулася до українців

Ірина і Діма Монатік вже близько 10 років разом, пише Politeka.net. Пара виховує двох синів.

По фігурі Ірини не можна сказати, що вона перенесла дві вагітності - струнка і ефектна - вона абсолютно не змінилася. Продюсер активно веде сторінку в Instagram, де часто показує себе у всій красі.

Цього разу дружина Монатіка постала в стильній сукні у велику квіточку. Через довгий виріз злегка оголилося стегно, що додало особливої пікантності образу.

Завершили образ стильні аксесуари, в тому числі великі окуляри, за якими Ірина приховала очі.

"Щиро вітаю Вас, зі світлим святом, Вербною неділею. Щастя, гармонії і розквіту всім нам🌸 💜", - написала дружина співака.

За 30 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Чарівна", " це дуже взаємно ❤️❤️❤️❤️", "бездоганно ❤️🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Діма Монатік розповів, що вони з дружиною не грали пишне весілля. Як зазначив артист, обидва після розпису пішли в ресторан, де замовили все, про що мріяли. Пара просто посиділа і приємно поспілкувалася.

Відомо, що Діму і Ірину познайомила спільна подруга в Києві, зараз ця дівчина хрещена мати першого сина подружжя.



"Я щиро вважаю, що мені дуже пощастило", - зізнався одного разу про свою дружину артист.

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