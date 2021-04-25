Популярна співачка Оля Полякова показала, як дочок на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ольга Полякова, яка нещодавно вирушила на відпочинок до Туреччини разом зі своїми доньками, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зірка мірялася фігурами в купальниках з 16-річною донькою Машею, а тепер показала і молодшу дочку разом зі старшою, і теж в купальниках. Знімки юних красунь зоряна мама присвятила до Дня дочки.

На нових знімках старша Маша і молодша Аліса зображені на красивому пляжі, куди прийшли в купальниках. Дівчатка ніжаться на сонечку біля моря і мило позують зірковій мамі, яка їх знімає. Перед камерою Марія з'явилася в стильному темному купальнику з купою різних мотузочок, її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. Поруч з нею Аліса - на ній злитий двоколірних купальник, волосся також розпатлані, а з обличчя не сходить чарівна посмішка.

У підписі до публікації Оля Полякова написала: "Мої донечки! Люблю Вас! Цілую! Будьте здорові і щасливі! Поцілуйте і ви своїх дочок! З днем донечки!". Користувачі тут же почали обговорювати нові знімки дочок співачки, засинаючи їх компліментами в коментарях. "Красуні", "Неймовірні", "Ну, тут реально вау. Круті донечки, народжені сяяти, супер-супер", "Красуні!", "Мамині принцеси", "Красуні дівчатка", "Красуні, особливо молодша", "Аліса незвичайної краси", "Молодша на п'яти настає", - пишуть фанати під фото дівчаток.

Нагадаємо, Полякова з 16-річною донькою влаштували битву, завороживши апетитними формами: "Як сестрички".

Як повідомляла Politeka, Полякова показала, як її з мамою і доньками обходжують в Туреччині: "Ось ці чоловіки за нами бігають".

Також Politeka писала, Полякова вирушила підкорювати пляж з красунею-дочкою в однакових купальниках: "Ой, хто крутіший?".