Відомий пародист і шоумен, чоловік російської співачки 44-річний Максим Галкін, показав, як виглядала його дочка сім років тому

Артист разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, виховує двох маленьких дітей, Гаррі і Лізу, передає Politeka.net. Малюки з'явилися на світ в результаті сурогатного материнства 18 вересня 2013 року.

Діти зірок - двійнята, першою з'явилася на світ Ліза, а через 10 хвилин її братик.

Будучи ще немовлятами двійнята стали справжніми зірками. Папараці постійно хотіли сфотографувати дітей Галкіна і Пугачової, після чого перший прийняв рішення сам показувати своїх чад у своїх соцмережах.

Щасливий батько регулярно викладає фото і відео з дітьми. Зокрема, в одному з останніх постів шоумен показав Єлизавету зовсім ще крихітною.

Кучерява дівчинка лежала в платтячку і посміхалася в камеру.

"2014 рік - Єлизаветі Максимівні півроку", - написав Галкін.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 80 тисяч лайків і багато коментарів:

"Яка краса", "😊 👼 🏼 принцеса", "неймовірна", " Боже, неймовірна дитина! Лялечка наша!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Булочка😍", "лялька", "Лапочка", " я подумав, що ще одна....) ", "Яка ж лялечка, які ж у Вас просто очманілі дітки😍 😍 😍!!! Супер виховання!!!!!🔥 ❤ ️ ", "Уті😍 краса ❤", " Боже яка краса ❤️ З Днем дочок!!!", "І відразу видно було, копія Алла", "Оой, яка краса 😍 😍 😍", "кучерява милаха🔥", " а кучері то які))))".

Нагадаємо, Діти Пугачової і Галкіна зачарували зовнішністю в красивих нарядах: "Ліза і Гарік ви просто...".

Як повідомляла Politeka, Пугачова хизувалася стрункими ніжками на підборах поруч зі стильно одягненою Лізою: "дочка бере приклад з мами".

Також Politeka писала, Розфуфирена Пугачова поруч з донькою налякала видом на випадковому фото: "зі старенькою...".