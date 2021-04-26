На долю Анни Саліванчук, дружини продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, випало важке випробування

35-річна актриса нещодавно перенесла серйозну операцію на хребті. Спочатку все було добре й зірка вже обрадувала фанатів швидким одужанням, але її стан різко погіршився.

Не знаючи, як врятуватися від болю в шиї, Саліванчук записала кілька "сторіз" у себе в Instagram, розплакавшись перед камерою, передає Politeka.net.

"У мене просто немає сил...", - каже на кадрах дівчина, "вмиваючись" сльозами, а в підписі додала: "Жаль себе, але не можна жаліти".

На наступних кадрах дружина продюсера "Квартал 95" звернулася до бога, не в силах терпіти пекельний біль.

"Боже, допоможи, почуй мене, так хочеться бути сильною, але... Іноді так хочеться бути слабкою, маленькою дівчинкою, примхливою та безтурботною...", - поділилася потаємним Саліванчук.

Надалі актриса все ж взяла себе в руки й "повернулася до життя" за допомогою уколу.

"Всім спасибі, мені набагато легше, укол допоміг, комір допоміг... хороший серіал і солоденьке завжди піднімають настрій. Але насправді мені набагато легше стало після уколу, я дурочка, що терпіла...", - зізналася вона.

Нагадаємо, Саліванчук нещодавно видалили шийну грижу хребта, в двох місцях, замінивши деякі кісткові пластини на штучні диски. Проблеми з шиєю у неї виникли через стару травму. Десять років тому Анна під час зйомок історичного фільму впала з коня. Після двох вагітностей (що, звичайно, дає навантаження на хребет) й усих ціх років, проблема дала про себе знати.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" показала кадри з операційної, що відомо про її стан:" вже через півгодини..."

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95", приспустивши сукню, поділилася правилом життя: "Запам'ятай раз і назавжди..."