На долю Анни Саліванчук, дружини продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, випало важке випробування
35-річна актриса нещодавно перенесла серйозну операцію на хребті. Спочатку все було добре й зірка вже обрадувала фанатів швидким одужанням, але її стан різко погіршився.
Не знаючи, як врятуватися від болю в шиї, Саліванчук записала кілька "сторіз" у себе в Instagram, розплакавшись перед камерою, передає Politeka.net.
"У мене просто немає сил...", - каже на кадрах дівчина, "вмиваючись" сльозами, а в підписі додала: "Жаль себе, але не можна жаліти".
На наступних кадрах дружина продюсера "Квартал 95" звернулася до бога, не в силах терпіти пекельний біль.
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"Боже, допоможи, почуй мене, так хочеться бути сильною, але... Іноді так хочеться бути слабкою, маленькою дівчинкою, примхливою та безтурботною...", - поділилася потаємним Саліванчук.
Надалі актриса все ж взяла себе в руки й "повернулася до життя" за допомогою уколу.
"Всім спасибі, мені набагато легше, укол допоміг, комір допоміг... хороший серіал і солоденьке завжди піднімають настрій. Але насправді мені набагато легше стало після уколу, я дурочка, що терпіла...", - зізналася вона.
Нагадаємо, Саліванчук нещодавно видалили шийну грижу хребта, в двох місцях, замінивши деякі кісткові пластини на штучні диски. Проблеми з шиєю у неї виникли через стару травму. Десять років тому Анна під час зйомок історичного фільму впала з коня. Після двох вагітностей (що, звичайно, дає навантаження на хребет) й усих ціх років, проблема дала про себе знати.
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