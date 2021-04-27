Екс-учасники "Холостячки" Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Євген Ковтуненко вирішили підбадьорити дівчат незвичайним способом

Відкинутий "Холостячкою" Ксенією Мішиною Тригубенко опублікував серію цікавих "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Олексій засвітив веселу компанію з числа своїх колишніх суперників і нинішніх красунь 11-го сезону "Холостяка", правда, які вже теж покинули шоу, так і не домігшись серця харківського бізнесмена Михайла Заливако.

Зокрема, дружна компанія зібралася на шашлики на задньому дворику розкішного будинку, щоб проводити 24-річну Таню з Чернігова - дівчина покинула проект в минулому ефірі.

"Ось так ми святкуємо вихід Тані в реальне життя", - оголосила Вікторія, теж екс-учасниця "Холостяка".

Крім того, на кадрах засвітилася Христина та інші дівчата. Розважати красунь Тригубенко допомагали Рибак і Ковтутненко. Під час застілля алкоголь лився рікою та звучали тости "Будьмо!".

У якийсь момент Олексій підійшов до Тані з питанням: "Що ти можеш побажати дівчатам, які залишилися на проєкті?"

"Бажаю їм удачі, нервів і менше "лизатися"! Дівчата, ви на телеканалі "СТБ", там 12+, ну, скільки можна...", - з іронією відповіла вона.

Раніше ми повідомляли, що Тригубенко, не домігшись Мішиної, знайшов собі "подружку" на "Холостяку". У Мережі з'явилися кадри, як він танцює з екс-учасницею проекту Олександрою.

"Ого.🙄 Нова пара?🔥", "Вони разом??? Начебто ж холостяк був недавно", "Олексій - взагалі ніякий, як ніби спить 😆", "непостійний хлопець якийсь. То з Лізою, то з Сашею... Той пост, чому досі один", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, яку дівчину шукає після відмови Мішиної: "зізнаюся, дуже страшно"

Як повідомляла Politeka, Олексій Тригубенко з "Холостячки" показав не відбулася свекруха-красуню Мішиної:" Вся сім'я в зборі..."