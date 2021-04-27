Співачка Настя Каменських зізналася, що відчула, коли побачила пародію на себе у виконанні Жені Кота

Переможець "Танців з зірками", хореограф Євген Кот у шостому випуску шоу "Ліпсінк баттл" вийшов на сцену в образі Каменських, виконавши її пісню "Попа як у Кім".

Артист вирядився точно як Настя - в білосніжну комбінацію з трусів і топа, доповнивши лук об'ємною шубою. З кучерями на голові та фірмовими рухами Каменських артиста було вкрай важко відрізнити від оригіналу навіть чоловікові співачки - ведучому "Ліпсінк батла" Потапу.

"Женя Кот, браво! Боже, як схожі. Я бачив сто мільйонів разів, як виступає Настя і це кожен-кожен рух ідеально знято. Браво!", - не стримав тоді емоцій Потап.

Примітно, що за цим виступом спостерігала й сама Каменських. Після побаченого вона зізналася, що дещо розхвилювалася: "Ти танцював краще за мене".

Пізніше співачка дала міні-інтерв'ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя", відповівши на її запитання, чи сподобався їй виступ Кота, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Він же хореограф, можливо, у нього щось вийшло навіть краще?", - запитала у Насті Осадча.

"Він впорався на 100% зі своїм завданням", - відповіла співачка, згадавши "шматочок", який її найбільше вразив, - "Цей момент, коли він сідав... задньою частиною, можна сказати, попою... Хореографія виглядала настільки правдоподібно! Це було смішно, мені дуже приємно, що зробили на мене пародію. І це означає, що дуже яскраве відео, яскрава пісня!", - поділилася враженнями Каменських.

Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!"