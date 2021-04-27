Цікаві кадри з'явилися в Мережі, на яких показали маленьких Дана Балана та Тіну Кароль

Як відомо, 42-річному молдавському красунчику і 36-річній українській співачці приписують роман. Вперше про романтичний зв'язок Дана й Тіни публіка заговорила в дев'ятому сезоні "Голосу країни", де вони обидва були тренерами. Ці багатозначні погляди, ніжні обійми та спільні виступи, від яких кидає в тремтіння - тільки підливали масла у вогонь і, на думку фанатів, зміцнювали чутки про їх зв'язок. Сама парочка й досі не коментує стосунки.

Як передає Politeka.nеt, на одній з фан-сторінок зірок в Instagram опублікували кілька фотоколажів, на яких показали, як виглядали Балан і Кароль у дитинстві.

"Наш маленький принц 🤍", - йдеться в першому пості і "А в душі все та ж маленька дівчинка 🤍", - у другому.

Відзначимо, Дан народився в сім'ї Міхая Балана, дипломата і в минулому посла Республіки Молдова в Ізраїлі, і Людмили Балан - популярної телеведучої і співачки.

У 10 років батьки подарували майбутньому виконавцю його перший інструмент — акордеон. Він закінчив музичну школу, а в 1996 році вступив на юридичний факультет. Мама з татом пообіцяли йому купити новий синтезатор, якщо він без проблем вступить до інституту. В студентські роки Балан зібрав свою першу групу Inferialis, яка грала в стилі готик-дум-метал. Тоді він зрозумів, що хоче займатися тільки музикою.

Кароль народилася в сім'ї інженерів Григорія Самуїловича Лібермана і Світлани Андріївни Ліберман. У 1992 році, коли дочці виповнилося сім років, сім'я з Магаданської області переїхала в місто Івано-Франківськ. Тут Тіна закінчила музичну школу по класу фортепіано.

У 2004 році закінчила Київське вище музичне училище ім. Глієра. Також отримала другу вищу освіту, закінчивши Національний авіаційний університет, факультет Менеджменту та логістики.

Нагадаємо, Кароль "втратила" сукню на сцені і потрапила під народний гнів: "Обман, скрізь обман".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль несподівано дала зрозуміти, що історія з Даном Баланом вже в минулому: "Дон... Ден?".

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