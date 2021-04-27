Відносини артистів Дана Балана та Тіни Кароль не дають публіці спокою, в Мережу просочився цікавий "сімейний" кадр
Про романтичний зв'язок 42-річного молдавського красеня і 36-річної української співачки поговорюють ще з часів дев'ятого сезону "Голосу країни". Дан і Тіна дозволяли собі фліртувати перед камерами, що багато хто розцінив як їх "безумовну любов". Самі артисти ніяк не коментують свої стосунки, тим самим ще більше напускаючи туман.
В цей час шанувальники парочки з ретельністю фантазують на тему їх сімейного життя. Зокрема, на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували цікавий фотоколаж, на якому вся "рідня опинилася в зборі", передає Politeka.net.
На фото позували сам Балан з Тіною (при чому артистка тримала на руках маленьку дівчинку), син співачки Веніамін, мама Дана - Людмила Балан, мама Тіни - Світлана Ліберман, а також племінники Дана.
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"Сім'я❤️@danbalan & @tina_karol @ludmilabalan_tantiludmila фотошоп😚", - йдеться в підписі до "вигаданого" фото.
Користувачі активно обговорюють пост:
"❤️❤️❤️клас молодці справжня сім'я"
"Щастя і здоров'я❤️"
"Шик і блиск 💫 🤍"
"Дивовижні😍❤️❤️"
"Вся сімейка в зборі🔥"
"Милотаааа😍❤️"
"Нереально просто..🥺🙈❤️"
"Діти Санди так схожі на Дана, що здається, що це його діти😅"
"маму Дана не впізнала, ну думаю знову Дану якусь молодицю прилипили😄... вдома подивилася на ноутбуці і заспокоїлася..."
"Скільки вже можна притягувати за вуха Балана з Тіною?! Затягнулася розвага, не смішно! Коментатори - своє життя влаштовуйте"
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