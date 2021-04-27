Відносини артистів Дана Балана та Тіни Кароль не дають публіці спокою, в Мережу просочився цікавий "сімейний" кадр

Про романтичний зв'язок 42-річного молдавського красеня і 36-річної української співачки поговорюють ще з часів дев'ятого сезону "Голосу країни". Дан і Тіна дозволяли собі фліртувати перед камерами, що багато хто розцінив як їх "безумовну любов". Самі артисти ніяк не коментують свої стосунки, тим самим ще більше напускаючи туман.

В цей час шанувальники парочки з ретельністю фантазують на тему їх сімейного життя. Зокрема, на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували цікавий фотоколаж, на якому вся "рідня опинилася в зборі", передає Politeka.net.

На фото позували сам Балан з Тіною (при чому артистка тримала на руках маленьку дівчинку), син співачки Веніамін, мама Дана - Людмила Балан, мама Тіни - Світлана Ліберман, а також племінники Дана.

"Сім'я❤️@danbalan & @tina_karol @ludmilabalan_tantiludmila фотошоп😚", - йдеться в підписі до "вигаданого" фото.

Користувачі активно обговорюють пост:

"❤️❤️❤️клас молодці справжня сім'я"

"Щастя і здоров'я❤️"

"Шик і блиск 💫 🤍"

"Дивовижні😍❤️❤️"

"Вся сімейка в зборі🔥"



"Милотаааа😍❤️"

"Нереально просто..🥺🙈❤️"

"Діти Санди так схожі на Дана, що здається, що це його діти😅"

"маму Дана не впізнала, ну думаю знову Дану якусь молодицю прилипили😄... вдома подивилася на ноутбуці і заспокоїлася..."

"Скільки вже можна притягувати за вуха Балана з Тіною?! Затягнулася розвага, не смішно! Коментатори - своє життя влаштовуйте"

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