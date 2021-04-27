"Це ж диво і ніяк не інакше"

Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, влаштувала спекотну фотосесію в спокусливому образі

Як передає Politeka.net, 35-річна актриса опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в шовковому халатику з квітковим принтом.

Легка тканина зісковзнула з плеча Анни, й у шанувальників з'явилася можливість помилуватися її ніжними вигинами та округлостями. Смокі-макіяж і красиво укладені локони доповнили романтичний лук.

У підписі зірка несподівано зізналася в почуттях до жінок.

"Не перестану захоплюватися жінками🥰. Такими сильними і в той же час слабкими створіннями. Чи є щось у цьому житті що ми не зможемо? Не впевнена. Коли-небудь замислювалися про природу народження дитини? Та це ж диво і ніяк не інакше. З маленької клітинки виростити людину!!! Самодостатню! Розумну! Все ще сумніваєтеся в незламній силі жінки? Тоді ловіть добірку", - Саліванчук запропонувала топ-15 фільмів про сильних і прекрасних жінок.

Примітно, що зірка недавно перенесла серйозну операцію на хребті. Незважаючи на успішний результат хірургічного втручання, актриса досі відчуває болі - процес відновлення не швидкий. І все одно намагається "не жаліти себе" - чому доказ її фотосесія вище. Перемагаючи біль, Саліванчук намагається повернутися до свого колишнього "доопераційного" життя, а зйомки допомагають їй знову відчути себе здоровою.

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