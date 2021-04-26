Відомий український телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов порадував несподіваними кадрами
Як передає Politeka.net, ведучий популярного проекту «Голос країни», показав, як розважається за кулісами шоу з одним з тренерів. Відповідну відео він виклав в Сторіс на своїй сторінці в Інстаграм.
Горбунов приміряв піджак Олега Винника, рясно оздоблений дрібними стразами.
«Подивись, як світиться. Олег клеїв усю ніч», - чутно за кадром голос дружини Горбунова Каті Осадчої. Схоже, що саме вона й знімала відео.
«Хоча би три хвилини… відчути себе…», - поділився своїми враженнями телеведучий.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Каменських показала, чим займається з Потапом в спальні після довгої розлуки: "і без дітей? Адже вже..."
Зупинилося серце знаменитої радянської актриси, колеги повідомили про трагедію: "Вічна пам'ять"
Андрію Данилку не дали побачитися з "бабусею", яка чекала його до останнього: "Називала синочком"
Потап потрапив у халепу через невдалий купальник Наді Дорофєєвої: "Аж пельмень випадає"
«Навіть не знаю, скільки тисяч там цих Сваровськи», - зазначив Виннник.
«Та що мені Сваровськи, мені сам факт», - сказав Горбунов і почав співати пісню Винника «Роксолана».
Нагадаємо, 25 квітня пройшов суперфінал шоу «Голос країни. Перезавантаження». Переможцем став учасник команди Наді Дорофєєвої - Сергій Лазановський. Раніше на етапі нокаутів співак залишав проект, але завдяки нововведенням, глядачі змогли повернути його в шоу шляхом голосування.
Надя Дорофєєва в 11 сезоні вперше стала самостійним тренером «дорослого» "Голосу".
Нагадаємо, що Олег Винник ледь стримав сльози через втрату учасниці "Голосу країни", залаштункове відео: "Боляче..."
Як повідомляла Politeka, "таємну дружину" Олега Винника зняли в обнімку з Горбуновим: "Фото заряджено на позитив"
Також Politeka писала, що Осадча в сукні королеви показала українцям кругленький животик: "Катя і Юра молодці!"