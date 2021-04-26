Відомий український телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов порадував несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, ведучий популярного проекту «Голос країни», показав, як розважається за кулісами шоу з одним з тренерів. Відповідну відео він виклав в Сторіс на своїй сторінці в Інстаграм.

Горбунов приміряв піджак Олега Винника, рясно оздоблений дрібними стразами.

«Подивись, як світиться. Олег клеїв усю ніч», - чутно за кадром голос дружини Горбунова Каті Осадчої. Схоже, що саме вона й знімала відео.

«Хоча би три хвилини… відчути себе…», - поділився своїми враженнями телеведучий.

«Навіть не знаю, скільки тисяч там цих Сваровськи», - зазначив Виннник.

«Та що мені Сваровськи, мені сам факт», - сказав Горбунов і почав співати пісню Винника «Роксолана».

Нагадаємо, 25 квітня пройшов суперфінал шоу «Голос країни. Перезавантаження». Переможцем став учасник команди Наді Дорофєєвої - Сергій Лазановський. Раніше на етапі нокаутів співак залишав проект, але завдяки нововведенням, глядачі змогли повернути його в шоу шляхом голосування.

Надя Дорофєєва в 11 сезоні вперше стала самостійним тренером «дорослого» "Голосу".

Нагадаємо, що Олег Винник ледь стримав сльози через втрату учасниці "Голосу країни", залаштункове відео: "Боляче..."

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