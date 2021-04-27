Співачка Оля Полякова влаштувала фурор, показавши доньок, що підросли

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких похвалилася доньками-красунями - 16-річною Машею і 9-річною Алісою.

Сестри позували в купальниках на курорті в Туреччині, де зараз відпочивають разом із зірковою мамою та бабусею.

"Мої донечки! Люблю Вас! Цілую! Будьте здорові і щасливі! Поцілуйте і ви своїх дочок! З днем донечки!❤ ️ 🔥 😍", - підписала кадри Полякова.

Старша Маша активно веде свій Instagram-блог, тому публіка вже звикла спостерігати за дівчиною, яка експериментує зі своєю зовнішністю і образами. А ось фото молодшої Аліси не часто побачиш в мережі. Багатьох вразила краса дівчинки, їй вже навіть пророкують модельну кар'єру.

"Молодшенька взагалі няшка😍"; "Молодша буде красунею"; "Аліса незвичайної краси"; "У молодшенької погляд 🔥"; "У молодшої модельна зовнішність🔥 Милашка"; "Ольчик, дочки красоточки, ви просто 🔥, але молодша на п'яти наступає👏 👏 👏красуні дівчинки"; "Молодша лялечка, така красуня підростає вауу"; "У молодшої донечки погляд ніби вона старша"; "Молодша дочка буде красунею, в очах можна потонути!))", - коментують користувачі.

Раніше ми розповідали, Полякова похвалилася, як їх з дочками балують у Туреччині. На опублікованих кадрах можна побачити, як працівники готелю готують вечерю на очах у сімейства.

"Давай, Мехмет, пали!.. Нас тут дуже добре приймають, кружляють... Ви подивіться, всі ці люди за нами доглядають... ось ці всі прекрасні чоловіки, вони за нами тут бігають", - не стримала захоплення співачка.

Нагадаємо, Полякова показала поблизу свою 62-річну маму, якій не даси і 40 років: красномовні кадри.

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