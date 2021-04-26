Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин присвятив зворушливий пост Тіні Кароль, яка була його тренером

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку українського співака і переможця дитячого і дорослого "Голосу країни" Романа Сасанчина в Instagram.

У фіналі 11 сезону проекту Тіна Кароль заявила, що не буде більше тренером в шоу.

"Це мій крайній сезон. Я дуже вдячна Голосу країни і вдячна всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Я люблю кожного, хто взагалі торкався цього проекту і всіх, хто був на бекстейджі. Це велика робота", - сказала співачка.

Також вона висловила побажання, щоб її тренерське крісло в наступному сезоні зайняла Юлія Саніна.

Зазначимо, Кароль пробула в тренерському кріслі шоу рекордну кількість сезонів-вісім. Крім цього, вона п'ять разів ставала переможницею.

Роман Сасанчин зробив репост відео з фан-сторінки Кароль. У ролику зібрали емоційні реакції Кароль на перемоги учасників її команди в "Голосі країни". Співачка плакала і навіть падала на коліна від нахлинули емоцій.

"Спасибі за роки разом", - підписано відео.

Є на кадрах і Сасанчин.

Як відомо, Роман Сасанчин став переможцем шоу» Голос країни-10", де починав участь будучи в команді Дана Балана, але пізніше перейшов до Тіні Кароль.

Нагадавши, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".

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