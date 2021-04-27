Популярний український артист, відомий співак Андрій Данилко здивував несподіваним поверненням у ролі Вєрки Сердючки

Як нещодавно стало відомо з повідомлень артистів в Instagram, останній випуск десятого сезону веде Вєрка Сердючка з мамою, приміряючи на себе нове амплуа. У ролі телеведучий у фіналі вони відвідають Барселону-столицю Каталонії (щоб подивитися випуски, доскролльте сторінку до кінця).

Ювілейний сезон популярного шоу про подорожі Андрій Данилко урочисто закриє з мамою в ролі ведучих, причому вони відправляться в Барселону, де і починалася історія проекту. Важливість також полягає в тому, що Андрія вдалося вмовити взятися за старе – перевтілитися в образ Вєрки Сердючки.

Продюсер шоу зазначила, що тоді занепокоєнь було предостатньо: їжа, закриті місця через карантин, щільний графік, костюми важкі, грим... але всі отримали велике задоволення.

«У нас була єдина проблема-ми постійно сміялися. Камери тряслися, тому що оператори теж сміялися. Це неможливо було витримати! Андрій-людина-свято, він виробляє гумор просто на ходу. Зйомки в Барселоні та ще й з Сердючкою — це дуже знакова для мене історія. І я щаслива, що все вдалося!",- зазначила продюсер також.

Шанувальники також відреагували відразу:

"Мені потрібен окремий сезон з вірою і мамою; я просто обожнюю колорит Сердючки💕; Андрій Михайлович, Інна Вікторівна, спасибі, що погодилися! Дякую за настрій. Обожнюю❤; Вєрку з мамою треба на постійних ведучих зазивати )); професіонал з великої літери, неймовірно талановита і розумна людина з приголомшливим почуттям гумору, без пафосу і дешевих понтів); Сердючка - це найкрутіший ведучий за всі 10 сезонів! ❤ ; Те, що всі хотіли, але ніхто не очікував; Сердючка як завжди незрівнянна, наша перлина».

Нагадаємо, раніше родюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін розповів, що після участі в "Євробаченні 2007" і скандалу з російськими ЗМІ, артист Андрій Данилко сильно підірвав здоров'я. Він був нервово виснажений і не хотів більше радувати людей. Однак, прощатися з Сердючкою ще рано, і зараз настав той момент, коли продюсер і його зірка обробляють нові ідеї.

Бувало так, що Данилко давав вісім концертів за один приїзд, наприклад, в Нью-Йорк. Така активна діяльність, а ще скандал з Росією, за словами продюсера, сильно вплинули на фізичне та емоційне здоров'я артиста.

Нагадавши, Стан здоров'я улюбленця публіки Андрія Данилка викликав паніку: "бідний Андрій Михайлович...".

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