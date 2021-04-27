"Я не з тих, хто любить сидіти на шиї"

Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка стала дружиною Микити Добриніна, розповіла про свої достатки

Як відомо, пара, що одружилася в серпні минулого року, чекає появи на світ свого первістка. Ймовірно, щаслива подія відбудеться в липні. Варто відмітити, це перший випадок, коли в учасників "Холостяка" склалися стосунки і переможниця вийшла заміж за головного героя.

Як передає Politeka.net, 22-річна дівчина поспілкувалася з шанувальниками в "сторіз" у себе в Instagram, відповівши на кілька особистих питань.

Зокрема, у Даші поцікавилися, де вони з Микитою живуть - в будинку або квартирі?

"Ми купили спочатку квартиру в ЖК Mirax, а потім склалися зірки, ми дізналися про мою вагітність і купили ще й будинок🥰 зараз робимо ремонт в будинку, плануємо туди переїхати і зустріти там нашого сина. ЖК Mirax ще будується", - розповіла Квіткова.

Крім покупки нерухомості, пара придбала новеньке авто-Mercedes GLE Black edition. Правда, з його доставкою вийшла затримка.

"Чому ви весь час на різних машинах?", - запитали в дружини "Холостяка".

"Ми купили нашу машину 7 місяців тому, але через карантин і локдаун весь час переносили її збірку. Ми не хотіли брати ту, що була в салоні, ми хотіли зібрати власну і з різними фішками. Зараз вона на шляху до нас, але чекати ще тижні 3, тому ми орендуємо машини весь цей час", - пояснила Квіткова.

Раніше Даша розповіла про їх з чоловіком сімейний бюджет, і хто за що платить.

"У нас немає конкретних розподілів по оплатах, немає "мого" і "твого". У нас загальний бюджет і все, що ми заробляємо - наше, - відповіла дівчина й додала, - В сенсі чоловік все оплачує? Я не з тих, хто любить сидіти на шиї у чоловіка і залежати від нього. Я сама заробляю достатньо".

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