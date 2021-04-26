Популярна співачка Надя Дорофєєва потішила шанувальників новими кадрами зі студії"Голосу країни". Її підопічний переміг у популярному проекті.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва стала тренером вокального шоу" Голос країни " і наставником для цілої команди початківців співаків. У своєму Instagram знаменитість часто ділиться з фоловерами яскравими публікаціями зі свого насиченого життя.

Цього разу чоловік Дорофєєвої Дантес на всю країну привітав кохану Надю і відзначив її зіркових колег Олега Винника, Тіну Кароль і Монатіка.

"Вчора був фінал "Голос країни". Переможцем став прекрасний, щирий, душевний Сергій Лазановський, який був у команді мого улюбленого тренера Наді Дорофєєвої. Надя, любов моя, ти неймовірна. З перемогою тебе!!!! Я так ніколи Щасливий не був, як вчора. Спасибі тобі за стиль і нове дихання❤️❤️❤️", - написав з любов'ю Дантес.

Крім того Володимир Дантес зазначив кожного колегу зіркової дружини, що суперники були на дуже високому рівні.

"Монатік, спасибі, сусід, ти завжди підтримуєш Надю під час зйомок і вона відчуває поруч з тобою спокій і дружбу. Олег Винник-спасибі тобі, що був стрижнем і нагадував про мене Наді. Тіна Кароль спасибі тобі за всі твої слова, твій голос і досвід", - підсумував Дантес.

Нагадавши, Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?"

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