Син хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег разом із дружиною приголомшили звісткою

Як передає Politeka.net, 42-річний хореограф опублікував у "сторіз" в Інстаграм свіже фото, на якому позував з коханою "половинкою".

Як відомо, Грег пішов по стопах батька і присвятив своє життя танцям. У Сан-Франциско, США, чоловік організував свою танцювальну студію, в якій викладає хореографію. Крім того, син Чапкіса часто співпрацює з різними зірками.

А допомагає Грегу ось уже як двадцять років вірна й любляча дружина Ембер, яка подарувала йому двох синів.

Вона виставила це ж фото в себе в Instagram, пояснивши в підписі, що відбувається і про яку таку важливу подію всі твердять. Виявляється, Грег зі своїми вихованцями братиме участь у черговому сезоні американського шоу талантів "Americans Got Talent".

"Шоу "В Америці є таланти" представило світу ChapKidz. Шалено, але ми знову беремо участь і цього разу з нашою юніорською командою. Ми обидва багато чому навчилися, коли в останній раз були тут в 10-му сезоні AGT в 2015. Ця програма прекрасна ❤️🌹 Все, від танцюристів, хореографії та костюмів. Це просто красиво 😍💯 Ти виконав приголомшливу роботу, дуже пишаюся тобою, коханий❤️. Не можу дочекатися, коли всі побачать, що ми придумали за час карантину", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати подію:

"Кращі 💛"

"так вдячний і тобі, і Грегу 💜"

"Не можу дочекатися, щоб подивитися, як ви, друзі, порвете сцену й вразите суддів !! 🙌🔥💯"

"Готуйся Америка. 🔥"

Нагадаємо, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" вибігла з дому в коротенькому пеньюарі, підкоривши формами: "Мама мія".

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