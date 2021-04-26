Відомі актриси "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна здалися разом
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару та Катерина Нікітіна вже кілька років працюють разом у проекті "Жіночий квартал". Красуні активно розвивають соціальні мережі, де підігрівають до себе і своєї творчості інтерес.
Цього разу Нікітіна опублікувала фото у себе в Instagram. Дівчина була в костюмі і в туфлях. Ірина ж приміряла сукню, яка зовсім не прикрила ніжки красуні.
"Girls power.Трошки краси вам в потижневу стрічку. Сумую за концертами - капець", - написала Катя під фото.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Гарячі штучки", "кілька прекрасних фотографій, що доповнюють красу в кращому і кращому якості", "красива", "я вас обожнюю".
Ми писали, що відома українська актриса, зірка "жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, як потрібно спокушати чоловіків.
На свіжих фото, які Ірина опублікувала в Instagram, вона показала кадри з нового випуску «жіночого кварталу». На фото Ірина постала в міні і леопардовому халатику. Вона сиділа на диванчику і простягала ніжки до колеги, спокушаючи його.
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