Відомі актриси "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару і Катерина Нікітіна здалися разом

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару та Катерина Нікітіна вже кілька років працюють разом у проекті "Жіночий квартал". Красуні активно розвивають соціальні мережі, де підігрівають до себе і своєї творчості інтерес.

Цього разу Нікітіна опублікувала фото у себе в Instagram. Дівчина була в костюмі і в туфлях. Ірина ж приміряла сукню, яка зовсім не прикрила ніжки красуні.

"Girls power.Трошки краси вам в потижневу стрічку. Сумую за концертами - капець", - написала Катя під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Гарячі штучки", "кілька прекрасних фотографій, що доповнюють красу в кращому і кращому якості", "красива", "я вас обожнюю".

Ми писали, що відома українська актриса, зірка "жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, як потрібно спокушати чоловіків.

На свіжих фото, які Ірина опублікувала в Instagram, вона показала кадри з нового випуску «жіночого кварталу». На фото Ірина постала в міні і леопардовому халатику. Вона сиділа на диванчику і простягала ніжки до колеги, спокушаючи його.

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