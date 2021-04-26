В інтерв'ю Осадчій Дзідзьо розкрив подробиці розлучення з дружиною Ярославою

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча в програмі "Світське життя" взяла інтерв'ю в артиста Дзідзьо. Серед іншого телеведуча прямо запитала у виконавця про те, чи розлучається він з дружиною, адже чутки про розрив ходять вже давно. Дружина співака Ярослава в останніх інтерв'ю розповіла про те, що стосунки з чоловіком вже вичерпали себе, натякала, що він зраджував їй і не хотів заводити дітей. Пара була разом понад 20 років, але тепер і сам Дзідзьо підтвердив, що вони вирішили розлучитися (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще", — заявив артист. І додав, що вже майже рік не проживає разом з Ярославою. Серед причин, чому відносини не склалися, Дзідзьо зазначив, що коли вони зустрілися, то були дітьми і не розуміли, як будувати сім'ю. "Просто діти йшли в ліс і не знали, чи треба говорити, коли тебе щось не влаштовує. Ми не знали, як це робити, просто терпіли дещо",-підсумував артист.

Однак, в коментарях під відео на YouTube розгорілася бурхлива дискусія не через розлучення Дзідзьо, а скоріше через тон, в якому Осадча задавала йому питання. Деякі нагадали телеведучій, мовляв, вона сама повела Горбунова з сім'ї, коли той був ще в шлюбі.

"Катя, не красиво сказала, що дружина дає інтерв'ю на право і наліво. Насправді Катя на право і на ліво запитує. А взагалі шкода дружину, 37 років дітей немає, а він знайде собі молоду яка народить йому дітей, коли він захоче. Я звичайно була про нього кращої думки".

"Катя нехай візьме інтерв'ю у дружини Горбунова, і розповість, як вона влізла в чужу сім'ю. У самої рило в пуху, а вона там щось про зраду запитує".

"Слава має право давати інтерв'ю кому хочеться, і на які теми їй хочеться! І зловтішатися з цього приводу не красиво! У неї це наболіло за довгі роки сімейного життя. Зараз у Слави новий етап життя з чистого аркуша".

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