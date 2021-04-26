Чоловік російської співачки Наташі Корольової Тарзан розбурхав мережу пікантним фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Сергій Глушко опублікував фото, демонструючи накачане тіло у всій красі.

Як відомо 51-річний Тарзан все своє свідоме життя заробляє гроші своїм тілом - він танцює стриптиз, виступає в різних шоу і знімається в кіно в ролі накачаних красенів. Через свою роботу Глушко завжди тримає себе у формі.

На новому знімку Тарзан постав в одних трусах, які до того ж підвернув, щоб зробити кадр ще пікантніше.

"Готові до літа...?" - запитав він своїх фоллеверов.

Зазначимо, реакція мережі на нове фото Тарзана виявилася неоднозначною.

"Застряг десь в дитинстві, а начебто дорослий мужик«,» Шикарний«," капець... тобі що Наташка купити труси нормальні не може??? ♪ Че это за срам?? Йди переодягнутися Сережа, не ганьба свої сиві кучері", "щось не те з людиною", «цікаво, що він в труси поклав?", "Кому не подобається, проходьте повз! Навіщо підписуватися, а потім писати гидоти... Хто може похвалитися таким тілом в 50 років? Це робота, велика праця! Якщо є шо показати, чому ні", - коментують пост Тарзана.

Нагадаємо, Наташа Корольова похвалилася сімейною ідилією з чоловіком-зрадником Тарзаном і улюбленим сином: "Все про що мрію я..."

Як повідомляла Politeka, розповніла Наташа Корольова в новому образі вразила схожістю з літньою матір'ю

Також Politeka писала, що 19-річний син Наташі Корольової і Тарзана блиснув на одній сцені із зірковими батьками: артистизм " у крові"