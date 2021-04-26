Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова відповіла на особисті питання в Instagram

Не так давно Даша прилетіла з відпустки разом з Микитою і не стала сидіти на місці. Зайнявшись своїми справами, роботою і підготовкою будинку до народження сина, вона вирішила поділитися з шанувальниками особистим.

Цього разу Даша відповіла на запитання фанатів, підкресливши, що у неї з'явилося трохи вільного часу і вона хоче відповісти на них. Оскільки Микита вирішив провести час з друзями і відправився на невеликий відпочинок, фанати здивувалися тому, що Даша залишилася одна.

Однак блогерка помітила, що всім треба особистий простір і абсолютно нормально іноді бути окремо.

"Які ваші параметри на даному терміні?». Даша заявила: "чесно? Навіть не знаю. Просто важу 71 і не переживаю".

"З якими труднощами зіткнулася за час вагітності?». Даша розповіла: "не можу сама натягнути шкарпетки, поголитися, наприклад. Не можу втиснутися в свій xs розмір і 36 розмір джинс, наприклад".

"Що з перманентного макіяжу у тебе? Видно, що Стрілки, ще що?». Даша написала: "Це все. Губи свої, брови роблю в Джі Бар, а стрілка перманент. Майстра не пораджу, але до неї фіг запишешся».

Відзначимо, після того, як квіткова розповіла про своє становище, тема її догляду за собою, різкого набору ваги і самопочуття завжди цікавить користувачів мережі Instagram, які стежать за життям блогерки.

Дівчина різко відповідає, що вона набрала вже досить багато зайвих кг – за 28 тижнів вагітності дівчина з 54 кг стала важити більше 70.

Але також Даша підкреслює, що все нормально і вона консультується з лікарем, який за нею дивиться і допомагає у всьому. Дівчина також опублікувала різку заяву:

«На думку деякого відсотка моєї аудиторії: у мене в животі не дитина, а їжа, яку я вживаю... Ну обожнюю вас, мої всевидючі, всезнаючі, Шерлоки. Свічок би ще підігнати, щоб точну інформацію дізнаватися", - іронічно підписала Даша своє фото в білизні перед дзеркалом.

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