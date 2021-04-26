Популярна українська співачка Оля Полякова у маленькому купальнику без бретелей покрасувалася формами перед камерою

Відома артистка часто нагадує фанатам, що багато працює, тому просить їх з розумінням ставитися до того, що вона також потребує відпустки. Проте, подражнити і недоброзичливців зірка також любить.

Заради цього Полякова завжди відзначає під фото різні жарти, сміючись над тими, хто критикує її зовнішність. Відомо, що співачка часто займається з тренером навіть коли не сильно хоче. І долучає також Полякова до спорту і своїх красунь-дочок.

На нових кадрах зірка позувала в маленькому купальнику без бретелей і спокусливо покрутилася на лежаку, щоб підкреслити акцент на фігурі. Задоволена Оля без макіяжу завзято посміхнулася, після того, як завершила показову демонстрацію себе без фотошопу.

Також Полякова опублікувала яскраві пляжні кадри з донькою, на яких вони позують в схожих купальниках, демонструючи ідеальні фігури. Як видно, на пляж співачка вийшла у відвертому злитому купальнику, який підкреслив апетитні форми.

У підписі до публікації Полякова написала: "1,2,3,4,5? За традицією твінім з @mashapolyakova!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фотографії зірки з донькою на відпочинку, засинаючи компліментами в коментарях. "Щось у Маші ляхи надто", "ХВсе таки конкурентка молодим", "коли мама виглядає краще, ніж дочка", " не зрозумію, сестричка або подружки?!", "Красиві! Ідеальні!", "Дуже схожі", "як сестрички", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадавши, Кароль і Полякова вперше побачилися після скандалу з "плакальницею", сталося несподіване: "розгорнулася і...".

Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Полякової влаштувала недитячу фотосесію в бікіні, затьмаривши навіть маму:"гаряча штучка".

Також Politeka писала, Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність:"Ми красиві, полюбилися".