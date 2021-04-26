Співачка Настя Каменських здивувала поведінкою на шоу "Маска", Винник не зміг відірватися

Як повідомляє Politeka.net, грандіозне шоу "Маска" на кілька місяців розбурхувало українських глядачів і користувачів соцмереж дивовижними костюмами і перевтіленнями зірок. Однак, перший сезон підійшов до кінця, а обіцяний другий ще не почався, так що поки на сторінці проекту в Instagram шанувальників радують найяскравішими моментами з минулих випусків.

Так, нещодавно на сторінці шоу в соцмережі виклали кумедний відеофрагмент, на якому можна побачити, як зірковий детектив Настя Каменських зачаровує свого колегу Олега Винника. Співачка вальяжно крокує від сцени в напрямку столу, де сидять детективи, в той час, як Винник прикував до неї погляд і не може відірватися. При цьому видно, що виконавця всіма силами утримує ще один зірковий детектив Оля Полякова.

У підписі до відеофрагменту йдеться: "Знайдіть собі людину, яка буде дивитися на вас так, як Олег Винник дивиться на NK! Залишайте + в коментарях, якщо сумуєте за нашими детективами. Дивіться виступи героїв і веселі моменти шоу на YouTube-каналі "Маска. Україна". Користувачі тут же почали обговорювати кумедне відео, деякі відзначили, що за таку поведінку Винник може отримати від дружини. "Дуже сумуємо", "Замініть Винника", "Коли другий сезон", "Олег отримає вдома від дружини", "Дуже чекаємо", "Настя красуня", - пишуть в коментарях до публікації.

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