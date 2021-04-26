Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками", показала свої вміння та розповіла про спорт
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є володаркою безлічі міжнародних медалей. Красуня активно веде соц.мережі, де пропагує спорт серед українців.
Цього разу Анна вирішила показати фото, де робить розтяжку, задерши ногу вище голови. Красуня була в рожевій маєчці і чорних штанях.
"Чи сумісні спорт і макіяж?
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Практично все своє життя я перебуваю в спорті, тому точно знаю, яких правил потрібно дотримуватися до і після тренування. Дотримуючись їх, ви зможете уникнути проблем зі шкірою.
Тренуватися з макіяжем не рекомендується. Звичайно, суворої заборони немає. Але потрібно розуміти, що стан вашої шкіри значно погіршиться.
Під час тренування посилюється кровообіг, прискорюються обмінні процеси. І якщо ви будете займатися з макіяжем, то на наступному день все обличчя буде в висипаннях.
Чесно кажучи, Коли я заходжу в тренажерний зал і бачу дівчат з макіяжем, хочеться підійти і сказати: "зітри все" ;) краще попередньо змити всю косметику, тому що шкіра повинна дихати. Особливо це стосується жирної та комбінованої шкіри, які схильні до запалень. Якщо у вас нормальний тип шкіри, то допускається тренування з макіяжем. Але після неї потрібно дуже ретельно вмитися.
Звичайно, бувають ситуації, коли макіяж необхідний. Наприклад, під час зйомки. Тоді краще використовувати мінеральну пудру.
Є також кілька простих правил догляду, які допоможуть зберегти шкіру в хорошому стані", - поділилася Анна.
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