Актриса і співачка Дженніфер Лопес у вузькому вбранні з леопардовим принтом показала чуттєвий образ

Якщо в повсякденному житті 51-річна зірка показує себе виключно в простих нарядах, а також спортивних костюмах, то на светстких заходах Лопес виблискує тільки в брендових речах. На одному з фан-акаунтів в Instagram з'явилося вдале фото зі знаменитістю, що позує перед заходом.

Артистка у відмінній формі в будь-якому віці. І хоча в мережі часто миготять кадри, на яких Лопес нібито сильно погладшала, сама вона виглядає досить добре. У обтягуючому силуетному вбранні довжини міді Дженніфер порівняли з " Леді-Бос», адже леопардовий принт наряду, а також її сувора зачіска з мінімумом макіяжу ідеально поєднувалися з лаконічним цибулею.

І хоча Лопес в камеру не дивиться, проходячи повз в стильних туфлях-човниках на шпильці, цей момент надає знімку жвавості. До слова, заради того, щоб уникнути передчасної старості і відмінно виходити на фото, не боячись здатися без фільтрів, Лопес навіть відмовилася від усіх напоїв, крім соків і води.

Також раніше з'явилося фото, на якому видно, як співачка вбралася в оригінальне плаття з цнотливим закритим верхом, але зате розкутим низом - таких розрізів публіка ще не бачила, вони доходили майже до талії. Таким чином, вся увага на потужні стегна красуні, якими та, звичайно не спокусила хіба що сліпого.

"Просто чудово❤️❤️😍", "мені подобається це плаття, гріє не тільки душу", " у неї унікальний стиль, вона вражає❤️","Красива жінка👏 що за чудеса", " елегантність - невід'ємна риса Вашої особистості❤️😍", " я уявляю, як ти будеш голою, мені б дуже хотілося... 😍 "- пишуть користувачі.