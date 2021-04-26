Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників відвертими зізнаннями про материнство

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова пів року тому народила другу дитину. Після других пологів зірка швидко прийшла у форму і тепер частенько радує фанатів яскравими кадрами зі свого життя, публікуючи їх в соцмережі Instagram. Так, цього разу красуня показала трепетні знімки з нової фотосесії зі своїм малюком.

На чорно-білих нових знімках Ілона зображена сидячи на спинці дивана, вона тримає на руках малюка і заодно демонструє відмінну розтяжку. Перед камерою хореограф з'явилася в широких чорних брюках і темній блузці, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. на одному зі знімків Гвоздьова мило посміхається, а на другому більш серйозна і харизматична.

У підписі до публікації танцівниця написала: "Дивлюся ці дві фотографії і мимоволі хочеться посміхатися від того що на першому фото вся така сильна, жінка, мама, захисниця і все таке, а на другому фото ще вирішила включити харизму і жінку-кішку. До речі вам яке подобається більше: 1 або 2 фото?". Користувачі тут же почали обговорювати нові знімки Ілони, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації.

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