Фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова, показала дітей, що підросли
Як пише Politeka.net, Марина не тільки знаменита завдяки шлюбу з Узєлковим, а й завдяки пропаганді та популяризації спорту серед українців. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться секретами, але іноді з'являються і особисті знімки.
Цього разу Марина опублікувала фото, де позувала разом з дітьми. Всі троє посміхалися, лежачи на шезлонгу. Як можна зрозуміти, Боржемська полетіла на море з дітьми.
"Заряджаємо ваш вечір на позитив!",- написала Марина під фото.
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Фанати, включаючи Машу Єфросиніну, поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Які ви Класні", "щасливі і красиві", " Дякуємо за позитив. Взаємно", " Це 100%. Ось побачила вас і посміхнулася", "Лапочки", " діти, це майже завжди позитив. Правда, є винятки".
Повідомлялося, що телезірка Марина Боржемська (колишня Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" поділилася результатами своїх праць, як тренера, і наполегливої роботи над собою своїх підопічних.
На серії кадрів постали панянки, які ризикнули позбутися зайвих кілограмів, при цьому перетворення торкнулося не тільки їх фігур. Учасниці 21-денної програми схуднення ніби скинули разом із зайвою вагою і десяток років.
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