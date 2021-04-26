Відома українська телеведуча і кохана дружина продсера Юрія Горбунова Катерина Осадча показала себе без яскравого макіяжу

Популярна українська телеведуча Катя Осадча на сцені блищить у вражаючих нарядах і завжди позує з досить яскравим макіяжем на обличчі. При цьому артистка вдома не соромиться демонструвати натуральну красу.

"Три рази на тиждень займаюся йогою. Також почала бігати і кожен день роблю розминку. Не можу сама тренуватися довго " - раніше розповіла про свій режим знаменитість. Як можна помітити, навіть на прогулянках Катерина намагається не обтяжувати свою шкіру косметикою.

Також зірка правильно харчується, сезонними фруктами і овочами, салатами і все «шкідливості» намагається з'їсти до обіду, щоб організм не перебирав з калоріями.

"Обов'язковим елементом догляду є зволоження. Для поліпшення кольору обличчя використовую масло вітаміну С на шкіру, а також їм його. Для зволоження шкіри рук роблю маски з різного крему", - розповідала в інтерв'ю Осадча.

"Ви завжди така різна, маю на увазі в житті і на сцені. Але незмінними залишаються Ваша посмішка, щирість, теплота і людяність, то чого так не вистачає в сьогоденні. Натхнення та успіхів Вам, чарівна Катя», - пишуть шанувальники.

Відзначимо, навіть на прогулянках зірка намагається обмежуватися акуратним одягом і стильними аксесуарами. Цього разу Катерина пішла на побачення з чоловіком, насолоджуючись святом в недільний день.

Позуючи в обнімку, пара підкорила фанатів:

"Зі святом🔥; модель прямо😍; які милашки️️; обожнюю Вашу пару❤️; Мій улюблений Храм💋 🙌. Зі Святом. 🙏 ; Зі Святом !!! Дуже хороша сім'я !!! 💙 💛 ; Катя класна тим, що вона природна! Така як є! без комплексів❤; красені; Катя красуня ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ красиві обидва; не нафарбована, обожнюю немов розтанула; спасибі! Всіх зі святом🔥 🔥 ми всією сім'єю чекаємо Великдень, це вже як традиція! ❤ ️ ; Катерина, зі святом вас, добра і щастя вашій родині».

Нагадавши, Горбунов "розділ" Олега Винника за лаштунками, порадувавши Осадчу: "подивися, як світиться!".

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