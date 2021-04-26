Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі може бути різною і привабливою навіть в простій кофті
Всесвітньо відома актриса раніше часто брала участь в зйомках для кращих глянців і прикрашала обкладинки всіляких журналів. Зараз Джолі фактично обірвала всю співпрацю зі ЗМІ, але це не заважає шанувальникам милуватися і згадувати кращі кадри знаменитості.
Одним з таких стало фото Джолі, що позує на підлозі в Білій вільній кофті з закритим декольте і маленьким вирізом. Причому зачіска знаменитості і відсутність макіяжу стали не головним акцентом. Добре видно, що зазвичай приховує бюст Джолі цього разу цього робити не стала.
Тому фото і вийшло таким незабутнім для фанатів:
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
"А що з Тіною?": Кароль без косметики і в розтягнутій кофті підловили на вулиці, співачка стурбувала виглядом
Раптово обірвалося життя відомого актора: вдова повідомила причину смерті і подробиці
Зупинилося серце знаменитої радянської актриси, колеги повідомили про трагедію: "Вічна пам'ять"
"Дизель шоу" екстрено скасовує концерти, розкрита причина: "Дорогі глядачі..."
"Чудове створення милої принцеси світу; Красиво; Красиво😇; 😍чудова людина; Наречена для ангела прямо; Hermosa lista para comerse; чудова, така красива жінка🔥 🔥; дуже смачно і красиво; це те, про що я просив, спасибі @ 🔥 🔥 ти така красива леді; такий скарб👏».
Схоже, шанувальники ніяк не можуть забути самі обпалюють образи знаменитості. Так, в одній з фан-груп Джолі опублікували архівне фото, на якому вона позує в задертій сукні.
Красуня одягла легкий наряд на тонких бретельках і з глибоким декольте. Ймовірно, тканину підняв Вітер, в результаті плаття піднялося, що розсмішило молоду Енджі.
"Так приголомшливо», «Вау», «красиві стрункі ніжки», «юна красуня», «Моя прекрасна принцеса, Я полюбив твої красиві ніжки», «чудовий гламурний ангел», "ти могла б зняти свою сукню, моя любов, щоб я насолодився повністю", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в спокусливій сукні без сорому пограла губами зі своїм пальчиком
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в топі-корсеті з декольте зачарувала розкутим виглядом
Також Politeka писала, що безсоромна Анджеліна Джолі в прозорій майці вивалила напоказ «бідончики", збентеживши батька і брата