Зірка навіть у кофті буде красунею

Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі може бути різною і привабливою навіть в простій кофті

Всесвітньо відома актриса раніше часто брала участь в зйомках для кращих глянців і прикрашала обкладинки всіляких журналів. Зараз Джолі фактично обірвала всю співпрацю зі ЗМІ, але це не заважає шанувальникам милуватися і згадувати кращі кадри знаменитості.

Одним з таких стало фото Джолі, що позує на підлозі в Білій вільній кофті з закритим декольте і маленьким вирізом. Причому зачіска знаменитості і відсутність макіяжу стали не головним акцентом. Добре видно, що зазвичай приховує бюст Джолі цього разу цього робити не стала.

Тому фото і вийшло таким незабутнім для фанатів:

"Чудове створення милої принцеси світу; Красиво; Красиво😇; 😍чудова людина; Наречена для ангела прямо; Hermosa lista para comerse; чудова, така красива жінка🔥 🔥; дуже смачно і красиво; це те, про що я просив, спасибі @ 🔥 🔥 ти така красива леді; такий скарб👏».

Схоже, шанувальники ніяк не можуть забути самі обпалюють образи знаменитості. Так, в одній з фан-груп Джолі опублікували архівне фото, на якому вона позує в задертій сукні.

Красуня одягла легкий наряд на тонких бретельках і з глибоким декольте. Ймовірно, тканину підняв Вітер, в результаті плаття піднялося, що розсмішило молоду Енджі.

"Так приголомшливо», «Вау», «красиві стрункі ніжки», «юна красуня», «Моя прекрасна принцеса, Я полюбив твої красиві ніжки», «чудовий гламурний ангел», "ти могла б зняти свою сукню, моя любов, щоб я насолодився повністю", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в спокусливій сукні без сорому пограла губами зі своїм пальчиком

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в топі-корсеті з декольте зачарувала розкутим виглядом

Також Politeka писала, що безсоромна Анджеліна Джолі в прозорій майці вивалила напоказ «бідончики", збентеживши батька і брата