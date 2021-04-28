Співачка Надя Дорофєєва не стримала емоцій, розглядаючи свої старі знімки

Як відомо, майбутня артистка народилася в Сімферополі в сім'ї військовослужбовця і зубного техніка. Тут пройшло дитинство наді. Рано розгледівши талант у дочки до творчості, батьки віддали її одночасно в танцювальну студію і музичну школу. Велику роль у вихованні Наді зіграв батько. Він їздив з нею на всі вокальні конкурси, допомагав з аранжуваннями.

В юнацтві Дорофєєва була лауреатом міжнародних вокальних і танцювальних конкурсів в Україні, Болгарії та Угорщині, стала фіналісткою телепроекту «Шанс». У 2004 році виграла конкурс «Чорноморські ігри» і потрапила в делегацію українських артистів, які гастролювали по Великобританії. У 2005 році у віці 15 років переїхала до Москви, де співала в групі «МЧС» до 2007. Вищу освіту здобула в МДІК, заочно навчалася на факультеті вокальної майстерності. З 2010 року живе в Києві, і по 2020 рік брала участь в дуеті «Время и Стекло», а тепер будує сольну кар'єру. У 2021 році вперше стала тренером на шоу "Голос країни", де здобула перемогу разом зі своїм підопічним Сергієм Лазановським.

Як передає Politeka.net, 31-річна Дорофєєва опублікувала несподівані кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе до слави. На знімках майбутня зірка позувала з подругою.

Якщо на першому фото постали дві милі школярки, то на другому - явне підліткове бунтарство (Дорофєєва праворуч).

"Що могло статися? Ось були дві симпатичні дівчинки, маленькі, ось Катя, моя подружка, ось я... І потім - х*раааа... що це таке, о боже мій!", - заверещала Надя, вказуючи пальцем на "тату" у себе на животі, яке, швидше за все, було тимчасовим.

Нагадаємо, що Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни", зробивши визнання перед суперфіналом: "вирішальний момент".